«الصندوق الأسود» يواصل تربعه على المركز الأول في الإيراد اليومي

حقق فيلم "الصندوق الأسود"، أمس السبت، إيرادات قدرت 345 ألف جنيه ليواصل الفيلم احتلال المركز الأول فى الإيراد اليومى بين الأفلام المعروضة حاليا.الفيلم الجديد تعود به النجمة منى زكي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم "من 30 سنة" مع النجم أحمد السقا وشريف منير."الصندوق الأسود" تدور أحداثه في إطار من الإثارة، حول "ياسمين" التي تؤديها بطلة الفيلم، والتي يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، لتجد نفسها متورطة في مطاردة عنيفة مع هذين الغريبين، وما يزيد من جرعة الإثارة كون "ياسمين" حاملًا وهو ما يعرض حياتها هي وجنينها للخطر.الفيلم بطولة منى زكي ومصطفى خاطر ومحمد فراج، سيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، من إخراج محمود كامل.