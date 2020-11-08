قطر تسجل 190 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 190 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 151 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و39 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة أنه تم فحص 8514 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1015828 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2695 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 232 حالة حتى الآن، فيما سجلت 201 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 131276 حالة.