هل ينتقل كورونا عبر الطعام؟.. معلومات ونصائح

1. الطعام

2. الملابس

3- الأحذية

4- غسيل الملابس

بينما يستمر البحث في أمر فيروس كورونا، وتعقب طرق انتشاره، يثور تساؤل: هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام الذي يكون من الخارج؟ويعطي موقع "apartment therapy" مجموعة من النصائح من الخبراء، للمساعدة في إبقاء الفيروس بعيدًا عن منزلك وطعامك.أثبتت الدراسات والأبحاث أنه لا يوجد شخص اصيب بفيروس كورونا حتى الآن بسبب تناول الطعام، ولكن يمكن أن يكون تم إصابه الشخص من خلال ملامسة سطح أو شيء ملوث بالفيروس كان يوجد عليه الطعام.ويقدم الخبراء نصائح لتعقيم عبوات الطعام.- إخراج الطعام "الدليفري" من العبوات التي يقوم بها ووضعها في أطباق نظيفة والقيام بتعبئة الأكياس ووضعها في كيس نظيف ويغلق جيدا ورميه خارج المنزل.- تطهير العبوات والأكياس التي بها طعام بالكحل قبل لمسها.- غسل المنتجات الغير معلبة بالكلور المخفف قبل استخدامها مثل الخضروات والفاكهة هو شطفها بعد ذلك تحت ماء جاري.- غسل اليد بالماء والصابون جيدا بعد الانتهاء ثم رش الكحول.- استخدام ألواح تقطيع منفصلة لكل من اللحوم والدواجن والأسماك غير المطبوخة والخضروات.- في حالة طهي الطعام في المنزل يجب طهي الطعام على درجة الحرارة عالية.- تجنب تراكم النفايات التي يمكن أن تجذب الآفات.- استخدام الأواني والألواح النظيفة.يقول العلماء إنه لم يتم إثبات أن فيروس كورونا يعيش على "الأنسجة - الملابس" ولكن يجب أخذ الحذر لأن هناك عدد كبير من الملابس تحتوي على عناصر بلاستيكية ومعدنية مثل "الأزرار، السوستة،" قد يعيش عليها الفيروس لبضع ساعات أو أيام.يجب خلع الحذاء قبل دخول المنزل، حيث انه تم اثبات ان الفيروس يكون علق في الحذاء خاصة فى الاماكن التى يكون منتشر فيها الفيروس بشكل كبير مثل المستشفيات، خاصة في حالة وجود طفل صغير في المنزل الذي"يحبو" يكون سهل نقل العدوى لها من الأرض حيث انتقل اليها الفيروس من خلال الحذاء.- غسل الشراشف والمناشف والملابس، بانتظام.- عدم نفض الغسيل المتسخ، للتقليل من احتمالية انتشار الفيروس في الهواء.- غسل الملابس بالصابون أو المنظف والمياه الدافئة، وتجفيفها تمامًا.