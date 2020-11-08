وزيرة الصحة: القاهرة والإسكندرية والجيزة الأعلى إصابة بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة سجلت 108 آلاف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لافته إلى أن أكثر المحافظات إصابة بالفيروس كان فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.وأوضحت زايد أن الحضر أعلى إصابة بفيروس كورونا من الريف، لافتة إلى أن بعض المحافظات فى الصعيد، والجيزة الأعلى إصابة، كما أن محافظة الإسكندرية توازي القاهرة فى عدد الإصابات، بالرغم من أن عدد سكانها نصف القاهرة، نظرا للأماكن المغلقة والمطاعم، مؤكدة أن القاهرة والإسكندرية أساس الإصابات في مصر تليهما الجيزة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى تعقده الآن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية"، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لـ"كوفيد-19".وتستعرض وزيرة الصحة، خلال المؤتمر، مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.