خفيفة على القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار، اليوم الأحد، خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية)، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية، سيدي عبدالرحمن، الضبعة، مطروح، السلوم، رشید، بلطيم)، أمطار متوسطة على مناطق من شمال سيناء (العريش- رفح) وبورسعيد.أما بالنسبة لشمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر فتكون أمطارا خفيفة على بعض المناطق من الفيوم وبني سويف والمنيا وحلايب وشلاتين ورأس بناس.وبالنسبة للأمطار المتوقعة غدا الاثنين 09 نوفمبر 2020 فتكون كالتالي:القاهرة الكبري:أمطار خفيفة على بعض المناطق.الوجه البحري:أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (بلطيم- كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية)، أمطار متوسطة على بعض المناطق (الغربية- المنوفية- الشرقية).السواحل الشمالية الغربية:أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح- السلوم).السواحل الشمالية:أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية- سيدي عبدالرحمن- الضبعة- رشيد).شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر:أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم- بني سويف- المنيا- حلايب- شلاتين- رأس بناس).وبالنسبة ليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 فتكون الأمطار المتوقعة كالتالي:الوجه البحري:أمطار خفيفة على بعض المناطق من كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية.السواحل الشمالية:أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- الضبعة- رشيد- بلطيم- مطروح- السلوم).جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر:أمطار خفيفة على بعض المناطق من (حلايب- شلاتين- رأس بناس).وبالنسبة ليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 فتكون الأمطار المتوقعة كالتالي:السواحل الشمالية:أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية- الضبعة- مطروح- رشید- بلطيم).شمال الوجه البحري:أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم- كفرالشيخ- البحيرة).وبالنسبة ليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 فتكون الأمطار المتوقعة كالتالي:السواحل الشمالية:أمطار خفيفة على بعض المناطق.وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة.