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لايف ستايل

الشتاء رومانسية أم اكتئاب؟.. رواد السوشيال ميديا يجيبون

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
الشتاء
الشتاء
شيماء دهب
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يأتي فصل الشتاء بنسماته العطرة والهادئة يعلن عن وجوده بقطرات الأمطار، وهناك من يتخذ بداية فصل الشتاء كونه فصل الكآبة والحزن وعلى النقيض يجد البعض أن فصل الشتاء هو إعلان عن فصل الرومانسية والتعبير عن الحب والسلام والسكينة، وما بين هذا وذاك انقسم رواد السوشيال ميديا عدة أقسام ما بين الرومانسية وحب الطعام وزيادة الوزن وما بين الكآبة والشعور بالحزن.

وفي تلك السطور نرصد بعض تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر حول فصل الشتاء حيث أعلن عن وجوده بقوة من خلال هطول الأمطار والسيول على محافظة البحر الأحمر، الإسكندرية والقاهرة والعديد من المحافظات الأخرى.

• «الاكتئاب والشتاء»
قال محمد عبر حسابه على "تويتر" أن فصل الشتاء هو بداية الشعور بالاكتئاب والحزن حيث تنتشر مقاطع الفيديوهات الحزينه مع سقوط قطرات الأمطار، مع غناء دنيا سمير غانم "برد الشتاء" وبعض الأغنيات الحزينة الأخرى.

يعلق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على هذا قائلًا: «هناك ما يُسمى اكتئاب الشتاء وهو اكتئاب عاطفي موسمي يبدأ في هذا التوقيت من كل عام، ويستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ومن أعراضه الشعور بالحزن واليأس، مشاكل واضطرابات في النوم، الشعور بالثقل الجسدي، تغييرات ملحوظة في الشهية والوزن، الحساسية المفرطة، صعوبة التواصل مع الناس، النوم لفترات طويلة».

• «الجوع وزيادة الوزن والشتاء»
بينما هناك آخرون عبر تويتر ربطوا بين دخول فصل الشتاء والرغبة في الطعام خاصة الأطعمة التي تعمل على زيادة الوزن ما يفسر خروجنا من هذا الفصل زائدون في الوزن.

وعلق فرويز لـ«الدستور» أنه بالفعل نجد أن هناك أشخاص تزيد في الوزن خلال فصل الشتاء بسبب قلة تناول المياه وعدم الشعور بالعطش بالمقارنة بفصل الصيف، كما أن انخفاض درجة حرارة الجسم يدفعنا لتعويض هذه الخسارة عن طريق تناول النشويات والحلويات، كما أن انخفاض هرمون السيروتونين، المعروف بتحكمه في المزاج والاكتئاب له أثر بالغ فيما يحدث، بالإضافة لعدم التعرض للشمس مما يسبب الشعور بنوع من الكآبة ومن ثم تعويض هذه الأطعمة المليئة بالنشويات.

• «الرومانسية»
وهناك العديد من التعليقات على بداية الشتاء والرغبة في الشعور بالرومانسية والحب من خلال نشر مجموعة من الفيديوهات المليئة بالأغاني الرومانسية والتى تدعو للحب والشعور بالسعادة.

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