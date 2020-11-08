«التعليم» موضوع عظة الأنبا بافلي اليوم بالقنوات الفضائية (فيديو)

ألقى الأنبا بافلي الأسقف العام للمنتزه بمحافظة الإسكندرية،، صباح اليوم، عظة روحية، عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة)، وتحدث الأنبا بافلي خلال عظة اليوم الأحد، عن "التعليم".وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة يوم 15 أغسطس خلال صوم السيدة العذراء.ويتوالى على إلقاء عظة الأحد من انطلاقها في مارس الماضي، عدد من أحبار الكنيسة، ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.