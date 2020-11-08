3880 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

أظهرت بيانات نشرها موقع وزارة الصحة الإندونيسية أن البلاد سجلت 3880 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 437716 إصابة.وسجلت البيانات أيضا وفاة 74 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14614 وفاة.وتشهد إندونيسيا أعلى معدل من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا.