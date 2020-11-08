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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

استقرار الكيلو عند 26 جنيها.. نشرة أسعار بورصة الدواجن اليوم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:33 م
بورصة الدواجن اليوم
بورصة الدواجن اليوم
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد، حالة من الاستقرار في الأسواق، وتقدم الدستور نشرة يومية للقراء بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق ومعدلات التغير لحظة بلحظة.

بورصة الدواجن اليوم

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، في تصريحات لـ" الدستور"، أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ - 21 جنيها من المزرعة، تباع للمستهلك بسعر يتراوح من 23-26 جنيها للكيلو.

- أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض في المزرعة 28 جنيها للكرتونة، في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها، ويهتم المواطنون بأسعار البيض باعتباره يحتوي علي عناصر الكالسيوم ويدخل في كثير من الوجبات

وكشف تقرير صادر عن مسؤول الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن حجم الاستيراد تراجع أكثر من 23 ألف طن فى 2019، قياسا على 2018 الذي شهد استيراد 57 ألف، وأكثر من 190 ألف طن مقابل 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.

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استقرار الكيلو عند 26 جنيها.. نشرة أسعار بورصة الدواجن اليوم



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