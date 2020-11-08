استقرار الكيلو عند 26 جنيها.. نشرة أسعار بورصة الدواجن اليوم

بورصة الدواجن اليوم





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شهدت أسعارالأحد، حالة من الاستقرار في الأسواق، وتقدم الدستور نشرة يومية للقراء بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق ومعدلات التغير لحظة بلحظة.وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، في تصريحات لـ" الدستور"، أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ - 21 جنيها من المزرعة، تباع للمستهلك بسعر يتراوح من 23-26 جنيها للكيلو.- أسعار البيض اليومسجل سعر البيض في المزرعة 28 جنيها للكرتونة، في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها، ويهتم المواطنون بأسعار البيض باعتباره يحتوي علي عناصر الكالسيوم ويدخل في كثير من الوجباتوكشف تقرير صادر عن مسؤول الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن حجم الاستيراد تراجع أكثر من 23 ألف طن فى 2019، قياسا على 2018 الذي شهد استيراد 57 ألف، وأكثر من 190 ألف طن مقابل 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.