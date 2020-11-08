استقرار الكيلو عند 26 جنيها.. نشرة أسعار بورصة الدواجن اليوم
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:33 م
دعاء أبو العزمطباعة
شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد، حالة من الاستقرار في الأسواق، وتقدم الدستور نشرة يومية للقراء بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق ومعدلات التغير لحظة بلحظة.
- أسعار البيض اليوم
سجل سعر البيض في المزرعة 28 جنيها للكرتونة، في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها، ويهتم المواطنون بأسعار البيض باعتباره يحتوي علي عناصر الكالسيوم ويدخل في كثير من الوجبات
وكشف تقرير صادر عن مسؤول الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن حجم الاستيراد تراجع أكثر من 23 ألف طن فى 2019، قياسا على 2018 الذي شهد استيراد 57 ألف، وأكثر من 190 ألف طن مقابل 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.
بورصة الدواجن اليوموقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، في تصريحات لـ" الدستور"، أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ - 21 جنيها من المزرعة، تباع للمستهلك بسعر يتراوح من 23-26 جنيها للكيلو.
- أسعار البيض اليوم
سجل سعر البيض في المزرعة 28 جنيها للكرتونة، في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها، ويهتم المواطنون بأسعار البيض باعتباره يحتوي علي عناصر الكالسيوم ويدخل في كثير من الوجبات
وكشف تقرير صادر عن مسؤول الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن حجم الاستيراد تراجع أكثر من 23 ألف طن فى 2019، قياسا على 2018 الذي شهد استيراد 57 ألف، وأكثر من 190 ألف طن مقابل 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.
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