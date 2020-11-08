وزير الري يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد النائية والري، صباح اليوم الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بلجنته الانتخابية بمدرسة القناة بزهراء المعادي.وأكد عبد العاطي، على أهمية مشاركة جميع المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية استكمالًا للاستحقاقات الدستورية واستكمال مؤسسات الدولة، باعتبارها حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن.وأشاد الدكتور عبد العاطي، برجال الشرطة والقضاء وكافة القائمين على الإشراف على العملية الإنتخابيه لخروجها بالشكل الأمثل، وكذلك أثنى وزير الري على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19 داخل كافة اللجان الانتخابية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وفُتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.