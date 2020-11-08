6124 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 6124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث سجلت أكثر من 10.512 بين 29 أكتوبر الماضي و4 نوفمبر الجاري ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 35٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" - حسبما أفادت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد - أن معدل دخول المستشفيات بلغ 495 حالة يوميا، وأوضح أنه تم تسجيل 199 وفاة جديدة يوميا.