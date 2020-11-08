صعق حصان وسقوط شجرة.. حصاد خسائر أول نوات الشتاء بالإسكندرية



شهدت محافظة الإسكندرية، أمس السبت، طقسا متقلبا وهطول أمطار رعدية غزيرة على جميع أنحاء المحافظة، ما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والداخلية والميادين.



وحذرت التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري من سقوط أمطار على الساحل الشمالي بداية من عصر الجمعة وحتى غدًا الإثنين.



وتستعرض "الدستور" خسائر أول نوات الشتاء، التي تسبب بها الطقس السيئ التي تعرضت له المدينة الساحلية.

شهدت محافظة الإسكندرية، أمس السبت، طقسا متقلبا وهطول أمطار رعدية غزيرة على جميع أنحاء المحافظة، ما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والداخلية والميادين.وحذرت التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري من سقوط أمطار على الساحل الشمالي بداية من عصر الجمعة وحتى غدًا الإثنين.وتستعرض "الدستور" خسائر أول نوات الشتاء، التي تسبب بها الطقس السيئ التي تعرضت له المدينة الساحلية.

الأمطار

•غرق الشوارع والميادين

تسببت الأمطار المتواصلة التي سقط على المحافظة إلى غرق العديد من الشوارع الرئيسية والداخلية مما أدى إلى تعطل السيارات وازدحام مروري بالطرق الرئيسية، بطريق الكورنيش، والحرية، ومصطفى كامل، وشهدت منطقة سبورتنج وسط الإسكندرية غرق الطريق الموازي لترام المدينة، كما شهد طريق الحرية ومصطفى كامل تعطل السيارات، وتواجد سيارات شفط المياه التابعة للصرف الصحي لنزح وتصريف مياه الأمطار.

•غرق المنازل بمياه الأمطار

استغاث الأهالي بمناطق الرأس السوداء، والمندرة، وسيدي بشر قبلي والعوايد بدخول مياه الأمطار إلى الأدوار الأرضي بتلك المناطق، مما تسبب في غرق الشقق السكنية الخاصة بهم نظرًا لغزارة المياه.

مصرع حصان صعقًا

• مصرع حصان صعقًا

تسببت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في نفوق حصان صعقًا بالكهرباء ونجاة صاحبه بمنطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية مساء أمس، إثر اصطدامه في أحد أعمدة الإنارة، مما تسبب في حالة من الذعر بين أهالي المنطقة، حيث ناشد الأهالي بسرعة الكشف على أعمدة الإنارة وعزلها.

سقوط شجرة على سيارة

• سقوط شجرة على سيارة

تسبب الطقس السيئ في سقوط شجرة بشارع الهدايا في منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، مساء أمس، على سيارة ملاكي ما أدى إلى تهشم الزجاج الخلفي، كما أدى سقوط الشجرة إلى غلق شارع الهدايا في الأربع اتجاهات، مما تسبب في تعطل حركة المرور بالمنطقة والشوارع المحيطة.

• هبوط أرضي بطريق الكورنيش

وقع هبوط أرضي بطريق كورنيش الإسكندرية بنطاق حي ثان المنتزه، حيث تم رصد الهبوط وتم إبلاغ الجهات التنفيذية بالحي، وفور رصد وجود هبوط أرضي بطريق الكورنيش، توجه اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، إلى مكان الهبوط على الفور، وتم التواصل مع مسؤولي الجهات المعنية لإصلاحه.



• الأمطار تفوق الطاقة الاستيعابية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية مليون و800 ألف متر مكعب في المحطات، والمحافظة استقبلت 3 ملايين متر مكعب، مؤكدًا تواجد جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار.



• رفع حالة الطوارئ وانعقاد غرفة العمليات

شدد "الشريف" على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.



ووجه محافظ الإسكندرية كافة الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث واستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين. وقع هبوط أرضي بطريق كورنيش الإسكندرية بنطاق حي ثان المنتزه، حيث تم رصد الهبوط وتم إبلاغ الجهات التنفيذية بالحي، وفور رصد وجود هبوط أرضي بطريق الكورنيش، توجه اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، إلى مكان الهبوط على الفور، وتم التواصل مع مسؤولي الجهات المعنية لإصلاحه.قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية مليون و800 ألف متر مكعب في المحطات، والمحافظة استقبلت 3 ملايين متر مكعب، مؤكدًا تواجد جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار.شدد "الشريف" على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.ووجه محافظ الإسكندرية كافة الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث واستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.