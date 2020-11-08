كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية

تصدر كبار السن المشهد الانتخابي بمحافظة القليوبية، مع الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع لثاني أيام انتخابات مجلس النواب، بهدف المشاركة في العملية الانتخابية.انطلقت صباح أمس الأحد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.ويتنافس في هذه المرحلة 2085 مرشحًا فرديًا على 142 مقعدًا موزعة على 72 دائرة انتخابية. فيما تتنافس قائمتان على 142 مقعدًا فى دائرتين انتخابيتين، الدائرة الأولى «القاهرة ووسط وجنوب الدلتا» ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" ومخصص لها 100 مقعد.أما الدائرة الثانية فهى دائرة «شرق الدلتا» ومقرها مديرية أمن محافظة الشرقية وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، ومخصص لها 42 مقعدًا.وتستمر عملية التصويت على مدار يومي الاقتراع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء تحت إشراف نحو 12 ألف قاض، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم كل اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع وكذلك إلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.