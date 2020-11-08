255 إصابة جديدة بكورونا في إسلام أباد

سجلت العاصمة الباكستانية إسلام أباد 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى الإبلاغ عن حالتي وفاة، وذلك في اليوم الخامس على التوالي الذي تسجل فيه العاصمة أكثر من 200 إصابة يومية.وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الأحد أن عدد الحالات المصابة في إسلام أباد ارتفع إلى 21 ألفا و557 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 238.