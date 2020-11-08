تداول 6 سفن للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة.وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38432 طنا، شملت 15800 طن ملح و14132 طن يوريا و8500 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42054 طنا شملت: 9916 طن قمح و1177 طن خشب زان و3500 طن كسب عباد و10261 طن فول و17200 طن ذرة.وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطا وبطاطس ) وحاصلات زراعية (ليمون) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وهولندا وانجلترا ومالطا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 165 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 834 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126553 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 32475 طنا.كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2625 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 2042 شاحنة منها 567 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27135 من البضائع العامة.