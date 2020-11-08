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محافظات

تعطيل الدراسة في الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح بسبب الأمطار

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
الأمطار
الأمطار
أحمد أبو المحاسن
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شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من المحافظين تواجدوا فى الشارع خلال الساعات الماضية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لشفط تراكمات مياه الأمطار وأعمال تصريفها، والإطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في بيان، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وشدد شعراوي على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع.

كما وجه شعراوي بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه أمام اللجان الانتخابية لسرعة سحب أى تجمعات لمياه الأمطار لضمان عدم التأثير على وصول المواطنين إلى لجانهم الإنتخابية بمحافظات المرحلة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن محافظة الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح أصدروا قرارات بتعطيل الدراسة اليوم الأحد فى المعاهد والمدارس نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب، ولحين تحسن الأحوال الجوية على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

وقال شعراوي أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

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