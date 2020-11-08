وزير النقل: تشغيل القطار الكهربائي تجريبيا أغسطس المقبل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن خطة وزارته تضمنت دعم صناعات وسائل النقل بكل أنواعها خاصة الحديثة منها والمتطورة والصديقة للبيئة، ويجري حاليًا تنفيذ مشروعات إنشاء القطار الكهربائي من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بمدينة العاشر من رمضان بطول 90 كيلومتر، والمقرر بدء تشغيله التجريبي في أغسطس من العام القادم 2021 وافتتاحه رسميًا في أكتوبر من نفس العام بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنشاء "مونوريل" العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر بإجمالي أطوال 98.5 كيلومتر، وإنشاء القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 438.5 كيلومتر.وأضاف الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، فقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبعض مستثمري القطاع الخاص لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC للقيام بصناعة الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها الوزارة مع ضمان نسبة للمكون المحلي، مشيرا إلى أنه في نفس الإطار قد تم التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت (FDR-CIR) والصديقة للبيئة، والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات وكذا أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.وأشار إلى أنه يوجد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها وزارة النقل، فقد تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء، التشغيل، نقل المشروع لملكية الدولة (BOT) وهي (إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور، قنا، سفاجا، الغردقة)، و(إنشاء خط سكة حديد الروبيكي، العاشر، بلبيس وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان المقرر إنشاؤه)، و(إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق، المعادي، الخصوص)، و(إنشاء خط سكة حديد أسوان، توشكى ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان)، و(إنشاء خط سكة حديد الفردان، بئر العبد، العريش، رفح مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلًا لمدينة طابا)، و(إنشاء خط سكة حديد مرسى مطروح، ميناء جرجوب)، و(إنشاء خط مرسى مطروح، سيوة ومد خط مطروح، السلوم إلى مدينة بني غازي بليبيا)، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية مرورًا بدمياط والمنصورة الجديدة ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لتنفيذه بنظام BOT أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA.وأوضح الوزير أنه في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي فقد تم تحديد عدد من المشروعات التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها وهي (إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة)، وأما مشروعات الموانئ البرية والجافة التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها فهي إنشاء 7 موانئ جافة بمدن (السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات).وفي ختام كلمته، أكد الوزير على اهتمام وحرص القيادة السياسية على استمرار تنفيذ المشروعات القومية وعجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد القومي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة، كما وجه وزير النقل الشكر للحكومة المصرية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء على التعاون في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل، لافتا إلى أن الطريق الدائري مثالًا لتعاون الوزارت والمحافظات مع وزارة النقل في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع اعمال التطوير الشامل للطريق.