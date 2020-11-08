الرئيس الفلسطيني يهنئ بايدن ونائبته بالفوز

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، التهنئة للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن بفوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية للفترة المقبلة، ونائبته المنتخبة كمالا هاريس.وأعرب عباس عن تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن وإدارته من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة للشعب الفلسطينى، وكذلك للعمل من أجل السلام والاستقرار والأمن للجميع في المنطقة والعالم، وفقا لوكالة وفا.