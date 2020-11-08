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محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية يهاتف المحافظين للاطمئنان على حالة الطقس

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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يتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.

وأجرى اللواء محمود شعراوي، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين للاطمئنان على مستجدات الوضع وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع، وكذا عدم حدوث أي إعاقة لعمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية.

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط، وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

كما طالب اللواء محمود شعراوي، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

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