207 إصابات و15 وفاة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 207 حالات إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما تم الإبلاغ عن 319 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 2664 حالة.. موضحة أن هناك 143 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.