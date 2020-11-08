207 إصابات و15 وفاة جديدة بكورونا في إسرائيل
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
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سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 207 حالات إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما تم الإبلاغ عن 319 حالة خطيرة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 2664 حالة.. موضحة أن هناك 143 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات بلغت 2664 حالة.. موضحة أن هناك 143 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.