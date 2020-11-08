2556 إصابة و34 وفاة جديدة بكورونا في اليونان

سجلت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الأحد، 2556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و34 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - وفق ما نقلته صحيفة (كاثميريني) اليونانية على موقعها الإلكتروني - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 54 ألفا و809 حالات بينما بلغت حالات الوفاة 749.. مشيرة إلى أنه تم وضع 207 حالات على أجهزة التنفس الصناعي.