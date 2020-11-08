بعد قليل مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية"، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لـ"كوفيد-19".وتستعرض وزيرة الصحة خلال المؤتمر مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.