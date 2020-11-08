وزيرة التضامن: سنفتش في كل مكان لمواجهة «حضانات بير السلم»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 14 ألف و500 حضانة مرخصة من إجمالي 25 ألف تعمل في مصر، مؤكدة أنه سيتم البحث في كل مكان للتأكد أنه ليس هناك حضانات مفتوحة "تحت السلم".وأضافت القباج، أن الـ10 آلاف و300 حضانة المفتوحين وغير مرخصين، سيتم إعطائهم ترخيص حتى يروا النور بناءا على توجيهات الرئيس ببحث مشكلاتهم وحلها، مشيرة إلى أن التعليم والطفولة المبكرة مفتاح أي حماية اجتماعية، فالتعليم يشمل "المدرسي والتوعية، التعليم الفني، التعليم المجتمعى، تنمية المهارات، وتكوين إنسان مفكر".وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستدعم الحضانات الأكثر احتياجا حتى تستمر في فتح أبوابها أمام الأطفال.