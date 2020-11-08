عمرو سلامة ينتهى من تصوير فيلم «بره المنهج» أواخر نوفمبر الجارى

ينتهي المخرج عمرو سلامة من تصوير مشاهد فيلم "بره المنهج" أواخر نوفمبر الجاري، حيث يواصل حاليا تصوير مشاهد العمل المتبقية، على أن يتم بعد ذلك البدء في مراحل ما بعد التصوير التي تشمل أعمال المونتاج والمكساج، تمهيدا لطرح العمل خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام الدراسي.ويتم تصوير مشاهد الفيلم في عدد من الأماكن المتفرقة بالشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر وحدائق القبة، وغيرها من شوارع القاهرة، وذلك وسط اتباع جميع تعليمات وتوصيات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا في جميع مواقع التصوير ومن بينها تخفيف أعداد العمالة وتطهير وتعقيم أماكن التصوير بشكل كامل يوميًا، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأيدي بالمطهرات.فيلم "بره المنهج" من إخراج عمرو سلامة، الذي يشارك في تأليفه مع خالد دياب، ويتناول العمل قضية التنمر وتحقيق الذات في إطار اجتماعي مشوق، ويشارك في بطولة العمل كل من روبي، ماجد الكدواني، أسماء أبواليزيد، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف فى الفيلم.ويجسد ماجد الكدوانى خلال أحداث الفيلم، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبي بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدواني.