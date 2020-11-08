رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة الجهود مع الحكومة الأمريكية لتحالف أقوى

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية اليوم الأحد أنها ستواصل الجهود مع الحكومة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتعزيز التحالف الثنائي وتحقيق تقدم في جهود السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته الوزارة أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا غادرت البلاد متوجهة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومجموعة من البرلمانيين والأكاديميين، ويتوقع المراقبون أن تجتمع الوزيرة كانج مع المقربين من بايدن.

وأوضحت الوزارة أنها تتواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع شخصيات بارزة في فريق بايدن والحزب الديمقراطي، وأضافت "استنادًا إلى الشبكة التي بنيناها حتى الآن ومن خلال الاتصال والتعاون الوثيقين، سنواصل جهودنا لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وقبل وقت قصير من مغادرتها إلى واشنطن، أعربت الوزيرة كانج عن أملها في أن تساعد رحلتها هذه المرة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وقالت "على الرغم من أنها فترة حساسة إلى حد ما، إلا أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كانتا على اتصال دائمًا، ونحن، على المستوى الوزاري، نناقش وضع شبه الجزيرة الكورية والقضايا المعلقة كلما أتيحت الفرصة، بغض النظر عن التوقيت".

ورفضت الوزيرة كانج تقديم التفاصيل حول جدول أعمالها، ردًّا على سؤال عما إذا كانت تخطط لاجتماع مع أشخاص مقربين من بايدن.

موضوعات متعلقة

السودان يغلق الحدود مع إثيوبيا جزئيًا

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

سيارة «تريلا» تتسبب في سقوط كوبري بالإسكندرية

شقيق طالبة أسوان المقتولة: «القاتل اتقدملها 3 مرات واترفض»

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ«الكابتن» موقف نهائي «دوري الأبطال» وإمكانية الحضور الجماهيري

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 8-11-2020

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

أيام زمان

«هى ساعتك السودة كام».. حكايات الغيرة بين إسماعيل ياسين وزوجته

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «جمال الصين بريشة مصرية» بالهناجر (صور)

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

الليلة.. حفل وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية

ليلة إنشاد وابتهالات دينية لفرقة سماع بقبة الغورى.. اليوم