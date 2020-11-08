وزير النقل: شركة وطنية لصناعة الوحدات للسكة الحديد لأول مرة

كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن إنشاء شركة لتصنيع الوحدات المتحركة لوسائل النقل، لأول مرة في مصر، وهي الشركة الوطنية لصناعة وسائل الجر بالسكة الحديد، مؤكدا أنه "سيكون لها نتاج فعلي العام القادم".وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أنه مع تأسيس الشركة الوطنية المصرية لتصنيع الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي بنسبة من المكون المحلي، سيتم الاستغناء عن عروض الشركات الأجنبية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل "2020 Trans MEA"، الذي يعد واحدٍا من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية.