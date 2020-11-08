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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

511 إصابة جديدة بكورونا في «نورث داكوتا» الأمريكية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:38 ص
كورونا فينورث داكوتا
كورونا فينورث داكوتا الأمريكية
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أعلنت السلطات في ولاية "نورث داكوتا" الأمريكية تسجيل 511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة بالولاية - حسبما نقلت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه جرى أيضا تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال يوم أمس السبت.

ويعد هذا اليوم هو الثالث على التوالي الذي تسجل فيه سلطات الولاية الأمريكية أكثر من 500 إصابة جديدة.

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في هذه الولاية الأمريكية إلى 53 ألفا و204 حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 628 حالة.

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