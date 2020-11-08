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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

16017 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة بألمانيا سجلت 16017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في غضون يوم واحد.

ويقل هذا العدد بنحو سبعة آلاف حالة عمّا تم تسجيله قبل يوم واحد فقط، حيث وصل عدد الإصابات المسجلة إلى رقم قياسي جديد بتسجيل إجمالي 23399 حالة إصابة في غضون 24 ساعة، بحسب ما أعلنه أمس السبت.

ولكن وفقا لخبرات سابقة، يقل غالبا تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد من كل أسبوع؛ نظرا لانخفاض معدل إجراء اختبارات في العطلة الأسبوعية، كما أن ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.

وكان عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي قد بلغ 14177 حالة.

وأوضح المعهد الألماني اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية تفشيه في ألمانيا بلغ حتى الآن 658505 حالة.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى إجمالي 11289 حالة، وزاد بذلك بإجمالي 63 حالة على ما كان عليه قبل يوم واحد.

وبحسب تقرير الوضع الخاص بالمعهد، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس أمس السبت 04. 1، فيما كان يبلغ أمس الأول  الجمعة 99. 0، ويعني ذلك أن كل عشرة مصابين يمكنهم نقل العدوى إلى عشرة أشخاص آخرين في المتوسط.

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