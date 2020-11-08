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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بث مباشر.. القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء مريم
ماريان رسمى
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أقامت كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، صلوات القداس الإلهي، صباح اليوم الأحد 8 نوفمبر، بحضور عدد من الكهنة والشمامسة وشعب المنطقة، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون بإذاعة صلوات القداس الإلهي على الصفحة الرسمية الأرثوذكسية لكنيسة بموقع "فيس بوك.

وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد الماضي، بخفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أصدر بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فرد، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.

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