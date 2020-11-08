الصين تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من نوفمبر، مقابل 33 حالة قبل يوم.وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 36 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 27 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة إنه بحلول السبت بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86212 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.