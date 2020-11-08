الملك الأردنى يهنئ بايدن بالفوز الانتخابى

انضم الملك الأردني عبدالله الثاني إلى القادة العرب الذين هنأوا المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أعرب العاهل الأردني عن تهانيه إلى بايدن والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وتابع: "أتطلع إلى العمل معكم على مواصلة تعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة، لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار".