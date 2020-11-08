رغم حسم الرئاسة.. الجمود يخيم على انتخابات «الشيوخ» الأمريكية

على الرغم من حسم المرشح الديمقراطي جو بايدن لانتخابات الرئاسة الأمريكية لا يزال الجمود يخيم على انتخابات مجلس الشيوخ.ووفقا لخريطة بيانات صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية، فإن الحزبين الديمقراطي والجمهوري متساويان في عدد المقاعد بمجلس الشيوخ بـ 48 مقعدا لكل منهما.ويتقدم الحزب الجمهوري في ولايتين هما كارولينا الشماليا وألاسكا، فيما لا تزال هناك جولة إعادة على مقعدي ولاية جورجيا، ويحتاج كل من الحزبين للفوز بثلاثة مقاعد من الأربعة الباقية للحصول على الأغلبية.وعلى جانب آخر، تشهد انتخابات مجلس النواب الأمريكي تقدما طفيفا للحزب الديمقراطي حيث حصد 214 مقعدا، مقابل 196 مقعدا للحزب الجمهوري، إلا أن الأمور لم تحسم بعد ويحتاج كلا الحزبين الحصول على 218 مقعدا لتأمين الأغلبية.