هاريس: انتخاب بايدن رئيسًا هو يوم جديد لأمريكا

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي المُنتخب كامالا هاريس، في ويلمينجتون بولاية ديلاوير، أنّ انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتّحدة يُمثّل "يومًا جديدًا لأمريكا".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت هاريس في خطاب إعلان النصر متوجهّة إلى أنصارها الديمقراطيّين الذين احتشدوا في الهواء الطلق، إنّه "في الوقت الذي كانت فيه ديمقراطيّتنا نفسها على المحكّ في هذه الانتخابات، وروح أمريكا على المحكّ أمام عيون العالم أجمع، فقد دشّنتم يومًا جديدًا لأمريكا".وهاريس أوّل امرأة تُنتخب نائبةً لرئيس الولايات المتّحدة، قالت في خطابها إنّها "لن تكون الأخيرة" التي تشغل هذا المنصب، موجّهة التحية إلى "أجيال النساء" اللواتي "مهّدن الطريق" لها.