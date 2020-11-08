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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:19 ص
بايدن
بايدن
منة سالم
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قال الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إنه حقق نصرا ساحقا، مشيرا إلى أن رقم 74 مليون غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال بايدن في خطاب إعلان النصر مخاطبًا أنصاره الذين احتشدوا في ولايته ديلاوير، إنه ترشح ليعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم.

وتابع: "أتفهم خيبة أمل من صوت لترامب، ولكنني أقول لهم ليس لدي ولايات زرقاء أو حمراء.. أنا أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم".

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