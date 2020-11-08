عاجل.. بايدن: سنعمل على إعادة إحياء الطبقة الوسطى

أكد الرئيس الأمريكي السادس والأربعون جو بايدن خلال خطابه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ان إحياء الاقتصاد لن يكون دون السيطرة على كورونا.و حسبما أفادت شبكة " سكاي نيوز" الإخبارية، تعهد بايدن في خطاب إعلان النصر مخاطبًا أنصاره الذين احتشدوا في ولايته ديلاوير أنه سيعمل على إعادة إحياء الطبقة الوسطى وتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.وقال بايدن خلال كلمته ان جزء من التفويض الذي أعطي له هو أن التعاون كجمهوريين وديموقراطيين من أجل رفاهية أميركا.وفاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، متغلبا على دونالد ترامب، في أعقاب فرز مثير للأصوات بعد انتخابات بدأت يوم الثلاثاء الماضي.