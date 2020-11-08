كمالا هاريس: النساء حاربن من أجل المساواة والعدالة

قالت كمالا هاريس، التي شاركت سباق الانتخابات مع المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنها أول أمرأة تتولى منصب نائب رئيس أمريكا ولن تكون الأخيرة.وأشادت هاريس بكفاح النساء من أجل الوصول إلى هذه اللحظة والعمل، وقالت إن النساء حاربن من أجل هذه اللحظة من اجل المساواة والعدالة، وفقا لبث مباشر عبر صحيفة (نيوريك تايمز) الأمريكية.وألقت هاريس كلمتها قبل كلمة جو بايدن على منصة خلف زجاج مضاد للرصاص.