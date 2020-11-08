بايدن: سأباشر من الإثنين مواجهة كورونا

تعهد الرئيس الأمريكي السادس والأربعون جو بايدن، خلال خطابه في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، انه سيباشر منذ الإثنين بتشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كورونا.وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أكد أنه مطالب بالعمل لاحتواء الفيروس وبناء العدالة والقضاء على العنصرية، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتوفير الحماية للمواطنين وللسيطرة على الوباء العالمى.وفاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، متغلبا على دونالد ترامب، في أعقاب فرز مثير للأصوات بعد انتخابات بدأت يوم الثلاثاء الماضي.