بايدن: سنصنع التاريخ مع اختيار أول امرأة لمنصب نائب الرئيس

أكد الرئيس الأمريكي السادس والأربعون جو بايدن خلال خطابه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أنه سيصنع التاريخ مع اختيار أول إمرأة لمنصب نائب الرئيس.وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال بايدن إنه سيعمل على تحقيق العدالة العرقية في أمريكا، مشيرًا إلى أن حان الوقت للابتعاد عن اللغة العدائية.وأضاف أن الولايات المتحدة تعرضت لهذا بسبب حالة الانقسام التي شهدتها مؤخرًا، لذلك يجب أن يتحقق الاتحاد والعالم في ظل مراقبة العالم للولايات المتحدة.وفاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، متغلبا على دونالد ترامب، في أعقاب فرز مثير للأصوات بعد انتخابات بدأت يوم الثلاثاء الماضي.