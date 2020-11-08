بايدن: هذا وقت التعافى فى أمريكا

أكد الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن، صباح اليوم الأحد، أنه سيعمل للسيطرة على فيروس كورونا في بلاده، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وأضاف "بايدن"، خلال خطابه اليوم، أن هذا وقت التعافي ومداوة الجراح في أمريكا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي بلد الفرص المتاحة للجميع.وفاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، متغلبا على دونالد ترامب، في أعقاب فرز مثير للأصوات بعد انتخابات بدأت يوم الثلاثاء الماضي.