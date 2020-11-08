جو بايدن: سأكون رئيسا يعمل على توحيد الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي السادس والأربعون جو بايدن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أنه سيكون رئيسا يعمل على توحيد الولايات المتحدة، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وقال جو بايدن، في خطابه اليوم، إنه جاء رئيسًا شرعيا للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن صوت له أكثر من 74 مليون أمريكي.وتعهد بايدن أن يكون رئيسا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع بعد أن قال شعب البلاد كلمته.