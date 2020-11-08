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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا تهنئ بايدن بالفوز برئاسة أمريكا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:40 ص
جاسيندا أردرن
جاسيندا أردرن
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هنأت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، المرشح الديمقراطي في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بفوزه في سباق الرئاسة الأمريكية.

وقالت أردرن - حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا الرسمي - "هناك العديد من التحديات أمام المجتمع الدولي في الوقت الحالي، ودعوة بايدن إلى توحيد الصف هي رسالة نتشاركها"، معربة عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في السنوات القادمة.

وفي إشارة إلى زيارات بايدن السابقة لنيوزيلندا في عام 2016، قالت أردرن إن الفوز سيسمح للبلدين بالعمل عن كثب على قضايا بارزة مثل كوفيد-19 وتغير المناخ، مشيرة إلى أن نيوزيلندا ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 279 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ "المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 او أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.

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