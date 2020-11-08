العزاوى: «بادين» يدرك أهمية مصر ولن يرتكب أخطاء «أوباما» بدعم الإخوان

قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية، إن نجاح "بايدن" في الانتخابات الأمريكية لن يغير موقف الإدارة من جماعة الاخوان المسلمين، حيث إن الديمقراطين ادركوا أنهم أخطاءوا في دعم تلك الجماعة التي أثبت أنها جماعة عنف تهدد سلامة وأمن حلفاء أمريكا في المنطقة.وأضاف "العزاوي"، في مقابلة عبر قناة "العربية الحدث"، أن الرئيس المنتخب لن يغير من ثوابت الإدارة الأمريكية اتجاه المنطقة العربية، حيث إن هذه الثوابت لا يصنعها الرئيس أيا ما كان هذا الرئيس سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، وأن الرئيس المنتخب " بايدن" شأنه شأن أسلافه من الرؤساء لن يختلف في أن تكون السنة إلأولى مخصصة للشأن الداخلي إلأمريكي، خصوصا وأن هناك تحديدات وضعها "بايدن" في برنامجه الانتخابي لـ الـ100 يوم الأولى من رئاسته، وهي ستخصص لمواجهة جائحة كورونا ومواجهات الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.وأوضح أن "بايدن" يعي أهمية مصر وهي من أهم نقاط الارتكاز وهو بحاجة لها كحليف مهم، بالإضافة إلى دول الخليج العربي لمساعدته، في وقف التدخل الإيراني وتهديد إيران لأمن الخليج والبحر الأحمر، وهو يبحث عن شركاء يمكنهم مساعدته حكومته على تخطي التركة الثقيلة التي تركها له الرئيس ترامب، ويريد أن يوفر نحو 700 مليار دولار لتجاوز أزمة بلاده وهذا لن يتحقق دون شركاء أقوياء في الخليج العربي.وأكد الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس المنتخب جو بايدن، لن يكرر خطايا "أوباما" في مسألة التعامل مع ملف الإخوان المسلمين والملف النووي الإيراني، لافتًا إلى أن "بايدن" أكثر هدوء ومعرفة وحنكة من "أوباما" وهو أكثر معرفة بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن فترة الرئيس الجديد لن تختلف عن فترة "ترامب" فيما يخص جماعة الإخوان المسلمين، فهذا ملف انتهى إلى الأبد ولن يكرر الأمريكيون خطئهم في دعم تلك الجماعة أو أي من جماعات الإسلام السياسي.