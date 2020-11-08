الليلة.. افتتاح معرض «قرمزى» للفنان أسامة فريد

يحتضن جاليري آزاد للفن التشكيلي بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ افتتاح المعرض الفردي٬ والذي يقام تحت عنوان "قرمزي" للفنان أسامة فريد. يضم المعرض حوالي خمسة وأربعين عملًا فنيًا. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري.يشار إلى أن الفنان أسامة فريد من مواليد الجيزة عام 1955، بدأ طريقه في الرسم ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره واحترفه في سن الرابعة والعشرين ثم اضطر لظروف عمله أن يغير مساره الفني واتجه نحو التصوير الفوتوغرافي لسنوات طويلة ثم فى عام 2007 عاد الفنان إلى عشقه الأول الرسم بالزيت.حصل من هواية التصوير على عدة جوائز منها الجائزة الأولى من وزارة الثقافة المصرية فى التصوير الإعلاني.ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.