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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. حجى جابر بضيافة منصة الفن المعاصر «كاب»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:12 ص
حجي جابر
حجي جابر
نضال ممدوح
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يحل الروائي الأريتري حجي جابر٬ في الثامنة من مساء غدًا الإثنين٬ بضيافة منصة الفن المعاصر "كاب"٬ في حوار يبث مباشرة٬ مع الكاتبة ريم الهاجري٬ في لقاء يعقد تحت عنوان "مسارات الحكاية في أدب حجي جابر".

يشار إلي أن "حجي جابر" مِن مواليد مدينة مصوع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، ونشأ في مدينة جدة السعودية. عمل لسنوات عدة في الصحافة السعودية. وقد وصلت روايته «لعبة المغزل» إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد (فرع الآداب) في دورتها الحادية عشرة، وأصدر قبلها رواية «سمراويت» التي نالت جائزة الشارقة 2012، ورواية «مرسى فاطمة».

يذكر أن منصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.

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