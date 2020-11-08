الرئيس الأرجنتينى يهنئ بايدن بالفوز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأ الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال فرنانديز: "أهنئ الشعب الأمريكي على الإقبال القياسي في هذه الانتخابات، وهو تعبير واضح عن الإرادة الشعبية".وأضاف: "أحيي جو بايدن، الرئيس المقبل للولايات المتحدة، وكمالا هاريس، التي ستكون أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس البلاد".