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الثقافة

الليلة.. حفل وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
وائل جسار
وائل جسار
نضال ممدوح
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يحتضن مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية٬ أمسية فنية جديدة يحييها الفنان وائل جسار٬ بمشاركة الفنانة أجفان٬ وصولو العود الفنان محسن إبراهيم٬ ومن العراق الفنان همام إبراهيم٬ بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وتقام دورة هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا المستجد٬ وتتواصل فعالياته حتى بعد غد الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر.

وتقام حفلات المهرجان على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة النافورة، الصغير٬ الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 29 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية هى مصر، لبنان، الأردن، العراق، وتونس.

كما يقام المؤتمر العلمى تحت العنوان الرئيسى "مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الأزمة"، ويهدف إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التى احدثت تغييرًا جذريًا لكل الممارسات الحياتية من خلال أربعة محاور هى: الرؤى المستقبلية للإبداع الموسيقي العربي، الرؤى المستقبلية في أداء وتقديم الموسيقى العربية، الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية، الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى المسابقة الفنية التى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى، وتم تخصيص قسم الغناء منها للشباب والأطفال وقسم آخر للعزف المنفرد على آلة التشيللو، وإتاحة الفرصة لذوى القدرات الخاصة للمشاركة بدون شروط٬ بالإضافة إلى معرض لفنون الخط العربى للفنان المكرم مصطفى عمرى بقاعة صلاح طاهر.

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