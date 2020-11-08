غدًا.. ورشة لتعليم فن الرسم على الزجاج ببيت السنارى

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية لتعليم "فن الرسم على الزجاج"، في الثانية من بعد ظهر غدًا الإثنين٬ في مقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.تركز الورشة على طريقة الرسم على الزجاج بأنواعه وكيفية تحويله إلى تحفة فنية من خلال معرفة الأدوات المستخدمة من فرش وأقلام وغيرها، وكذلك خطوات الرسم على الزجاج؛ ابتدًاء من طباعة الشكل على الزجاج وحتى تثبيته وتلوينه، حيث يعتبر الزجاج خامة ممتازة للرسم بسبب نعومة سطحه وقدرته على عكس الضوء بطريقة مبهرة، كما أنه يمنح المتدرب اختيارات عديدة للعمل على لوحته الإبداعية.تقدم الورشة ترنيم عادل؛ وهي فنانة محترفة تتميز بقدرتها على التجديد والابتكار، شاركت في الكثير من المعارض وحصلت لوحاتها على الاعجاب والاشادة من الجميع، كما أنها قدمت العديد من الورش التعليمية المتنوعة في الفنون.تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك نشر هذا الفن الذي يعد من أبسط وأجمل أنواع الفنون، ومن أكثر الأشياء التي تعطي بهجة للروح والاحساس بالراحة النفسية، فضلًا عن إمكانية استخدامه في الديكور والزخرفة.