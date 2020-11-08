شقيق طالبة أسوان المقتولة: «القاتل اتقدملها 3 مرات واترفض»

قال ياسين فاوي، شقيق طالبة أسوان المقتولة، إنهم لم يأخذوا عزاء شقيقته «خلود» حتى يعود حق شقيقته من قاتلها، قائلًا: «اللي عملوا في أختي مفيش دين ولا رحمة ولا إنسانية تقبله».وكشف شقيق المجني عليها لـ«الدستور»، أن الجاني تقدم لخطبتها 3 مرات إلا أنهم رفضوه رفضًا تامًا؛ نظرًا لانه شخص سيئ السمعة، موضحًا أن شقيقته غادرت منزلها يوم الثلاثاء الماضي تتراوح تقريبًا الـ8 أو 9 مساءً، وتم خطفها أثناء توجهها إلى الكلية، ولكنهم عند تأخرها عن موعد رجوعها إلى المنزل تواصلوا معاها على الهاتف المحمول، ولكن كان هاتفها مغلق.وأضاف «فاوي»، في تصريح له، أن والدتها اتصلت بها مرة أخرى وجاوب أحدهم من هاتفها وأخبرهم أن هناك أمانة تخصهم موجودة والمقصود بها المجني عليها «خلود» معه وطلب منهم فدية 2 مليون جنيه فدية لاسترجاعها، مشيرًا إلى أنهم توجهوا إلى الكلية مباشرة ليعرفوا ما حدث لشقيقته، وتم اكتشاف أنها لم تذهب للكلية في هذا اليوم، وأثناء جلوسهم مع عميد الكلية وصلت إليه رسالة على هاتفه، يكون محتواها: «ياسين بيه إحنا عايزين 2 مليون جنيه وما تدخلش الحكومة ولو دخلت الحكومة أنا هابيعها أعضاء بشرية ومعكم مدة لحد يوم الخميس».وأشار شقيق المجني عليها لـ«الدستور»، أنه عقب وصول الرسالة لهم توجه مباشرة إلة قسم الشرطة مباشرة، وأثناء استجوابهم أخبروا الشرطة أنه يوجد شخص تقدم لخطبة شقيقته المقتولة ولكنهم رفضوا، لأنه شخص سيئ السمعة وهناك مشاكل بينه وبين أبناء عمه خاصة بموضوع السرقة، ويعمل في تجارة السلاح والتهريب.وأوضح أنه لم يكن هناك خلاف بين عائلته وأي أحد وأنهم جميعًا ليس من مفتعلي المشكلات، ومجال عملهم التجارة وتركيزهم «لقمة العيش ومعيشتنا» فقط، لافتًا إلى أنهم علموا أن شقيقته هي نفس الجثة التي تم العثور عليها داخل كرتونة بخور بمنطقة الصداقة الجديدة، وتم تغطية فمها ببلاستر ومغلولة الأيدي والأرجل أيضًا، بعد أن أخبروهم رجال الشرطة نظرًا لتطابق المواصفات التي ذكروها في المحضر.وذكر ياسين فاوي، شقيق الطالبة المقتولة، أن شقيقته خلود معروفة بإخلاقها الحسنة وهي من حفظة القرأن الكريم ويتضح تدينها من زيها التي ترتديه، وأن عمت حالة من الحزن والأسى بعد موتها بمنطقتها بعد معرفة خبر قتلها، بالإضافة إلى حالة الحزن التي سيطرت على أصدقائها المقربين منها، مقدمًا شكره لكل من وقف بجانبهم وتعامل مع قضية شقيقته بجدية بداية من رجال مباحث أسوان وشعب أسوان جميعًا، حيث إن هناك عدد كبير من الأهالي حضر لتشيع جثمانها إلى مثواها الأخير على الرغم أنهم لم يخبروا أحد عن موعد الدفن قائلًا: «ده فوق رسنا، حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يرد حقها».بينما قالت إحدى المقربين من عائلة خلود طالبة أسوان المقتولة لـ«الدستور»، إن خلود فتاة حسنة السمعة والجميع يشهد لها بالأدب والأخلاق، قائلة: «ولا غبار عليها، وتفاجأنا بخبر قتلها، وحزنا جدًا على هذا الخبر المؤلم».وكانت أصدرت نيابة أسوان الكلية برئاسة المستشار محمد رمضان، مساء أمس السبت، حبس قائد التوك توك أحد المتورطين فى قتل الطالبة ''خ. م. ف'' البالغة من العمر 22 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وجاء ذلك بعد العثور على جثة لفتاة مدبوحة يتضح من شكلها أنها صغيرة في العمر ملقاة داخل الخور الموجود بمنطقة الصداقة الجديدة بجوار شرطة الكهرباء بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لمعاينة الجثة.وتلقى اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على سيدة مقتولة يتضح من شكلها أنها صغيرة في العمر ملقاة داخل الخور الموجود بمنطقة الصداقة الجديدة بجوار شرطة الكهرباء بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، لمعاينة الجثة، وتبين في النهاية أنها للطالبة خلود.