بدء فعاليات ورشة الكتابة المسرحية بمكتبة مصر الجديدة

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأحد٬ بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس٬ فعاليات ورشة الكتابة المسرحية٬ والتي يقدمها ويقوم على التدريب فيها د. السيد محمد علي.تشتمل الورشة على جزء نظري وجزء عملي٬ في الجزء النظري يتم تدريس: كتابات أرسطو في الدراما.المذاهب والمدارس المسرحية (مسرح عصر النهضة - مسرح شكسبير - الكلاسيكية الجديدة - الدراما الرومانسية - الميلودراما - الواقعية - الثورة ضد الواقعية - الرمزية - التعبيرية - مسرح الإصلاح الإجتماعي - برتولد بريخت - مسرح العبث - المسرح داخل المسرح - بعض التجارب الحديثة في المسرح العربي والعالمي).التأليف المسرحي وسمات المؤلف المسرحي، والمواقف الدرامية الستة والثلاثون، وعناصر النص المسرحي.- الدراما الشعبية.وبعد إتمام الجزء النظري يبدأ التدريب العملي من خلال كتابة مشاهد درامية سليمة البناء ثم كتابة نص مسرحي متكامل.