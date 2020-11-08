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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور كتاب «إشكالية الفلسفة السياسية» فى نسخته العربية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:53 ص
إشكالية الفلسفة السياسية
إشكالية الفلسفة السياسية
نضال ممدوح
طباعة
عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ صدرت مؤخرا٬ النسخة العربية لكتاب "إشكالية الفلسفة السياسية" من تأليف الباحث ديفيد، د. رفائيل٬ ومن ترجمة عمر فتحي.

وبحسب المترجم في تقديمه للكتاب: "يهدف هذا الكتاب إلى تعريف القراء على مسائل (وليس تاريخ) الفلسفة السياسية دون افتراض وجود أي معرفة سابقة بالفلسفة".

ويعد الكتاب مرجعًا أساسيًا هامًا لكل مهتم بالشأن السياسي، إذ يستعرض بلغة علمية سلسة، تعريف فلسفة السياسة ومفاهيم الحرية والسلطة، ونظريات العدالة والديموقراطية، موضحًا العلاقة بين السياسة والدولة وخصائص أي دولة قوية ومتميزة، ومستعرضًا دور الجماعات والجمعيات وأنماط القواعد التنظيمية، بالإضافة لمناقشة دور الحريات وحدود الدولة فيها ليختتم الكتاب بفصلين ممتازين عن فلسفة السلطة والسيادة وأسس الالتزام السياسي ونظرياته.

إنه كتاب لا غنى عنه لفهم لعبة السياسة وأسرار مطبخها الداخلي، وسترى بعد إتمام الكتاب أنك مجهز بعدة معرفية كافية لمواجهة وتحليل القضايا السياسية التي تواجهك.

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